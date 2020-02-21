Популярная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
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Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала довольно пикантные кадры.
Так, в этот раз Даша показала, как позировала без одежды, прикрывшись одним белоснежным одеялом и устроив фотосессию не только в постели, но и на балконе, без смущения при этом раздевшись прямо на улице.
«Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут😂 «Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…» Кто сказал?», – написала Даша под провокационным постом.
Также на странице звезды в разделе Стори появились кадры с участием Даши в качестве гости пикантного шоу. Для выступления певица приготовила специальный номер с режиссерами шоу "Рояль".
Появилась певица в традиционном концертом образе, а уже после мероприятия показала стройную фигуру в изящном черном платье. Стройные ноги сразу же привлекают внимание к себе. Волосы звезды аккуратно уложены.
"Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг . в легендарных кабаре Парижа и Нью-Йорка, к сожалению, я еще не успела побывать, поэтому участие в варьете "Рояль" для меня особенно ответственное! ", - прокомментировала свое участие Даша ранее.
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