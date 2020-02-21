Украинский певец Виктор Павлик собрался жениться на своем концертном директоре, которая "по совместительству" является его невестой

Молодая невеста звезды сцены прошлых лет рассказала, каков Виктор Павлик в постели. Так Екатерина Репяхова рассказала «Зірковому шляху» о том, что они с любимым любят экспериментировать и наведываются в магазин для взрослых, что же касается темперамента возрастного любимого, то Екатерина отмечает:

«Он в сексе не монстр ... Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "пожарить" за углом, то это точно не про него », - откровенно призналась девушка.

Кроме того, невеста Павлика рассказала и о своих смелых «взрослых» фантазиях:

«Однажды я ему прислала эротическое фото и мне потом приснилось, что мой телефон взломали, а эта фотография распространилась на телевидении».

Кроме того, молодая красавица рассказала немного и о предстоящей свадьбе пары. Она состоится в городе Днепр, будет около 80 человек, только младшего сына Виктора на празднике вряд ли можно будет там увидеть:

«Мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой женой », - говорит Екатерина.

Также молодая соблазнительница сказала, что ее жених вряд ли проживет до 100 лет и о том, что она должна хорошо выглядеть:

«... он же не проживет 100 лет, чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть », - подытожила в интервью Екатерина.

Напомним, ранее на новых опубликованных кадрах со сториз, Екатерина раздетая, вероятно, в полотенце, измазывает свое тело какой-то непонятной белой воздушной «субстанцией»:

«Такой себе лосьон для тела)))», - подписала кадры Екатерина. Вероятно, девушка приобрела какое-то уходовое средство, но разочаровалась в его качестве.

А ранее, в эфире телепередачи «Светская жизнь» Виктор Павлик заявил:

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу".

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