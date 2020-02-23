Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян благодаря ее роскошным формам, поделилась горячими кадрами с прогулки на тропическом пляже

Как передает Politeka.net, красотка выложила в "сториз" в Инстаграм кадры, на которых она предстала в бикини и парео леопардовой расцветки. Знаменитая украинка позировала, прогуливаясь по пустынному пляжу Доминиканы. Шагая словно хищница, она повернулась к объективу спиной, когда ветер предательски задрал парео, засветив ее упругую "пятую точку". Но, очевидно, Алену это ничуть не расстроило - а только развеселили и подзадорило.

На другом кадре девушка лежит на животе, развязав лямки лифчика, чтобы ничто не мешало идеальному загару. Ради жаркого снимкам Алена подняла телефон вверх и запечатлела себя максмально в соблазнительной позе. Примечательно, чо при этом она подписала кадр "chill" - с англ. "простуда". Да и выражение лица красотки немного уставшее.

Ранее мы сообщали, Омович огорошила невероятно откровенным кадром - девушка без зазрения совести, лишившись последней надежды на целомудрие, посветила манящими формами, выбрав наиболее удачный ракурс. Алену засняли снизу: от изгибов ее тела кружится голова.

"Та уже без трусов сфоткайся"; "Во внутрь ещё залезь с камерой..."; "Я не вижу небо, вы его закрыли"; "Хочу задницу как у Алёны 🥰"; "Ох, провокаторша)) сейчас тут пз*ц начнется, к гадалке не ходи 👌"; "Какое красивое сердце❤️😍", - писали в комментариях.

Также мы писали, что модель показала, как отдыхает со своим возлюбленным в теплых краях. На фото они вместе с молодым человеком лежат на песке у кромки океана и нежно обнимаются. При этом сочные формы Алены в белом бикини вызывают зрительное наслаждение.

"Спрятала его жирное Лицо 😅"; "Мне кажется чуток трусов не хватает)) а фотка огонь)"; "Каждый раз смотрю как заворожённая на вашу пару 😍", - писали в комментариях.

Напомним, что раздетая украинская Кардашьян прямо на пляже показала, за что ее любят мужчины: "влажная детка".

Как сообщала Politeka, Алена Омович расставила ноги в купальнике и показала свою "хищницу": кадры для взрослых.

Также Politeka писала, что Алена Омович полностью разделась и показала формы без белья: «Давай без пальчиков!».