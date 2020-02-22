38-летняя Бритни Спирс напугала поклонников фотографией из больницы

Американская поп-певица и танцовщица Бритни Спирс попала в больницу. Ее возлюбленный Сэм Асгари рассказал, что она сломала ногу, когда танцевала, сообщает Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Когда ты что-то ломаешь, это, по тенденции, заживет быстрее, когда ты моя девушка… моя львица получила перелом плюсневой кости ноге, делая то, что она любит, танцуя💃 Желаю ей наискорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать и танцевать», – пожелал ей Сэм на своей странице в сети, опубликовав селфи с ней, а также показав фото ее ноги в гипсе.

Асгари нарисовал ей зеленым и синим маркером на гипсе слово «Сильнее», чтобы ее нога стала только сильнее, и больше не ломалась. Хриплым голосом на видео Бритни поблагодарила его за его поддержку и слова.

В комментариях поклонники спрашивают, все ли нормально сейчас с Бритни Спирс, как она себя чувствует, а также добавили, что очень по ней скучают, ведь певица не публикует ничего в сети уже продолжительное время.

Напомним, что ранее Бритни Спирс показала, как гуляет по побережью океана в бирюзовом бикини. Так, она продемонстировала подтянувшуюся фигуру и плоский живот, а также засветила свои интимные татуировки.

«Сегодня мне было так весело ... но я признаюсь, вода была очень холодной, поэтому я просто попробовала и убежала!!! Прошло очень много времени с тех пор, как я смотрела на океан ... и это безумно, как океан заставляет людей чувствовать себя такими маленькими. Я чувствовала, что мне снова было 4 года, и мне жаль, что забыла принести свою буги доску», – отметила она под видео.

Также в комментариях под фото поклонники американской звезды заявили, что она хорошо выглядит.

«Худая», «Энергичный 2020», «Вау, королева», «Моя любовь», «Ты так много работала, Бритни! Наслаждайтесь!», «Королева гуляет по пляжу! 💖», – пишут в сети.

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

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