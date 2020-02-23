Их гораздо больше, чем кажется

В интернет-сети появилась подборка из мировых звезд, которым удается казаться моложе своих лет

Об этом сообщает Clutch.

Так, на первом месте идет актриса Дженнифер Энистон. Ее поклонники уже долгое время подозревают, что женщина ложилась под нож хирурга, но это не так. Сама актриса признается, что сохранить молодость ей помогают микротоки и лазеры.

Дальше идет Меган Маркл. Звезда утверждает, что помочь сохранить свежесть ей помогает макияж. Первое – румяна, они должны быть не слишком яркие, а всего лишь добавлять природный цвет. Лучше выбирать бледный шиммерный оттенок и аккуратно нанести его, совсем немного. Также стоит уделить внимание уголкам глаз и теням.

Не менее интересным выглядит ситуация с Викторией Бекхэм. Оставаться в форме ей помогают диеты, которые она соблюдает на протяжении уже многих лет. Кроме того, женщина отказалась от мяса.

Как сообщалось ранее, очью 10 февраля прошла церемония награждения премии "Оскар". Яркое мероприятие каждый год способно удивить зрителей. В этом году в номинации "Лучшая актриса" выиграла Рене Зеллвегер.

Звезды сыграла в биографической драме "Джуди", режиссера Руперта Гулда. Фильм рассказывает об американской актрисе и певице Джуди Гарленд.

Для выхода звезда выбрала длинное белое платье с одним рукавом. Нарял приоткрыл плечо звезды. Платье подчеркнуло красивую фигуру артистки. Завершили образ аксессуары и простая прическа.

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