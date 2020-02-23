27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, удивила кадрами, мимимишность которых зашкаливает

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в "сториз" в своем Инстаграм кадрами с четвероногими любимцами. MARUV предстала в прозрачном наряде и без штанов, посветив роскошными формами. Она позировала на диване, где сверху на нее улегся один из песиков. При этом ее французский бульдог по кличке Изольда, которым певица ранее хвасталась в сети, бегал и прыгал рядом, ревнуя хозяйку к другому животному.

Однако, любви певицы хватило на всех: она обняла запрыгнувшего на диван бульдога и несколько раз поцеловала его в нос. Очевидно, что артистка ловит кайф, "общаясь" с собаками, да и последние остались вполне довольны таким вниманием.

Ранее мы сообщали, MARUV ошеломила кадрами с концерта: традиционно, откровенный наряд певицы взбудоражил фанатов. Девушка любит эпатировать публику обтягивающими костюмами с прозрачными вставками и без капли стыда сверкая упругими прелестями.

Она предстала в черном кружевном корсете и темных спортивных брюках, дополнив образ привычными супервысокими каблуками. Но не нарядом единым Анна покоряет фанатов: ее выступления всегда балансируют на грани приличия. Артистка поставила перед собой на колени одну из девушек из подтанцовки и забавно позировала снизу, позволяя ей себя погладить.

Также мы рассказывали, MARUV похвасталась гардеробной. До этого, по всей видимости, таковой "каморки" у нее не было. И, правда, надо ж ведь где-то хранить все ее яркие наряды. Певица призналась, что гардеробная - была ее мечтой, которая, наконец, сбылась.

"Hello Bitches. На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня", - сообщила она в соцсети.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.