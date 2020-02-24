Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина обратилась к мужчинам

Красотка опубликовала красивое фото в Инстаграм и подкрепила его обращением к мужскому полу, пишет Politeka.net.

Ксения предстала в черной блузе с завязочками на шее. Верх немного просвечивал, давая заглянуть под него.

Также для фото Ксения выбрала черные джинсах, которые обтянули ее бедра и выделили талию. Джинсы были очень узкими, но это только на руку красотке, ведь фигура у нее идеальная.

Кроме того, на Ксении были черные лаковые туфли на шпильке. Это придавало образу артистки стиля и еще больше сексуальности.

Мишина положила руку на талию. Лицо звезды озарила широкая улыбка. Макияж с акцентом на глаза и неяркая помада - все это дополнило красивый образ.

"Мужчины! Что важно в женщине?", - спросила Ксения в посте.

За девять часов публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Талант,как завоевать мужчину.", "Усы (их отсутствие)", "А что важно в мущине???)", "Доброе сердце которое следует верным путем", "Сердце...", " Верность, уверенность в своём человеке, уважение друг к другу", "Душа. Сейчас слишком много людей без души, к сожалению", "Важно быть нужным и любимым этой женщине. Важно что бы хотелось делать все для нее. Быть другом в первую очередь", "Доброта, сердце, забота и она сама", "В конечном итоге, чтобы было о чем поговорить", "Та жопа им нужна и все🤣", "Внешность+душа. При чем оба в равно степени. Одно без другого не будет иметь смысла", "Крепкий тыл... Это самое главное... мужчина просто должен иметь уверенность... даже есть высказывание по этому поводу... правда не помню кто сказал... "Это мой мужчина, и что бы мне про него не говорили, я буду тихонько стоять за его спиной и молча подавать ему патроны..." 😉", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина позировала в кожаной короткой юбке с прозрачным шлейфом, блузе с рукавами фонариками. Завершила ее образ сумочка. Юбка была с поясом, который выделил тонкую талию звезды.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

А еще Politeka писала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина выставила напоказ роскошное декольте

Также Politeka сообщала, что победительница «Танцев со звездами» Мишина выдала правду об отношениях с Остапчуком.