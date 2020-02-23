Невеста Виктора Павлика показала провокационный кадр прямо из ванной

Как сообщает Politeka.net, 54-летний украинский певец Виктор Павлик скоро поведет под венец свою избранницу, которая младше его на 28 лет - своего пиар-директора Екатерину Репяхову. К слову, для Павлика это будет уже четвертый брак, а для Репяховой первый.

На своей странице в Instagram 25-летняя невеста опубликовала провокационное фото и жесткое послание СМИ, которые пишут статьи о паре.

Девушка опубликовала соблазнительный кадр, на котором запечатлена моющейся в душе. Екатерину снимали со спины, но фотография все равно получилась очень горячей.

В своем посте невеста Виктора Павлика рассуждала о статьях, которые журналисты пишут о их с певцом - паре.

"Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа", - написала Екатерина.

Пользователи сети поддержали мнение Екатерины, а также посоветовали ей не обращать внимание на то, что пишут.

Также ранее сообщалось, что молодая невеста звезды сцены прошлых лет рассказала, каков Виктор Павлик в постели. Так Екатерина Репяхова рассказала «Зірковому шляху» о том, что они с любимым любят экспериментировать и наведываются в магазин для взрослых, что же касается темперамента возрастного любимого, то Екатерина отмечает:

«Он в сексе не монстр ... Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "пожарить" за углом, то это точно не про него», - откровенно призналась девушка.

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