29-летняя певица Миша Романова, одна из бывших вокалисток группы "ВИА Гра", умеет принарядиться так, чтобы поклонники надолго запомнили

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма интригующем наряде. На загадочной Мише черное платье и такого же цвета шарф-шаль, который она накинула на голову, а также солнцезащитные очки, сквозь стекла которых практически невидно глаз. Пикантной изюминкой наряда, безусловно, стал большой и ни капли не целомудренный вырез прямо по центру груди. От такого зрелища можно сойти с ума: упругий бюст певицы не заметит разве что слепой.

Романова собрала волосы сзади, а ушки украсила крупными золотыми серьгами круглой формы.

Поклонники за несколько часов успели почти 3 000 раз поставить "сердечко" по этим таинственным, но вместе с тем пленительным фото.

"Сказка . Услада Глаз . Нежность Вселенская..."; "Воо, какая стильная!"; "Какая-то неземная красавица😻❤️", - писали в комментариях.

Ранее мы сообщали, Романова посветила "пятой точкой" в сеточке прямо на сцене. Певица не на шутку разгорячила фанатов. Ее хищный взгляд в дополнение к бесстыжему образу - просто взрыв эмоций.

"Я очень насладилась за эти три дня. Было незабываемо!!!"; "Лав лав лав 💕"; "лучшая по*ка Биг лав шоу😈🔥"; "Ох какой ракурс", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Романова заполонила страничку в Инстаграм фото со своего отдыха в теплых краях. В частности, под конец отпуска звезда выложила восхитительный кадр: Миша в изумрудного цвета бикини растянулась в пикантной позе на скульптуре - гигантском стуле, закинув ноги на быльца - на ней также милая шляпка, которой она частично прикрыла улыбающееся лицо.

"Милашка))"; "красивый купальник и оригинальный дизайн"; "Шикарная девушка"; "Как можно быть такой красоткой?!!! 👏"; "Невероятная красотка!!!", - писали в комментариях.

Напомним, экс-ВИА Гра разделась до лифчика и покрасовалась с полуголыми подругами

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