Экс-участница ВИА Гра показала откровенный кадр со своей творческой командой

Миша Романова предстала перед камерами с, вероятно, шоу-балетом - все артистки были в откровенных сценических нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

На новом кадре, опубликованном звездой сцены, она позировала на бэкстейдже выступления со подтанцовкой. Девушки, как и Миша, были одеты практически в идентичные костюмы, состоящие и кожанных ботфортов, чулок или колгот в сеточку и темных поясков. Сама Романова была еще и в темном кожаном бра, таким образом частично засветив свою грудь.

Артистка стояла на снимке по центру, ее волосы были уложены классической волной, она слегка улыбалась. Дамы из творческой группы исполнительницы также привлекли внимание ее фолловеров.

В комментариях много фраз о привлекательности женщин, их потрясающих фигурах и откровенности сценических нарядов артисток.

Ранее экс-ВИА Гра Джанабаева красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.

Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.

Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.

Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.

Напомним, экс-звезда «ВИА Гры» родила ребенка на 10-м месяце беременности: «Маленькая принцесса», фото

Как сообщала Politeka, экс-звезда «ВИА Гры» решилась на откровенное признание

Также Politeka писала, что изможденная экс-звезда «ВИА Гры» показала фото во время родов: «Болезненный опыт»