Топ-модель Ирина Шейк, видимо, переосмыслила свое отношение к собственному прошлому

Об этом пишет издание The Sun.

Громкое расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера ошарашило Голливуд, и журналисты начали фантазировать, выдумывая реальные причины разлада.

Спустя семь месяцев Ирина Шейк перестала нервничать и осознала, что выбрала не того мужчину для создания семьи. Мировая звезда откровенно призналась, что не жалеет о прошлом, но считает их расставание с Купером верным шагом.

«Нам просто повезло испытать все то, что было между нами. Но, я знаю, чего я хочу, и, я думаю, что некоторые мужчины боятся этого», — заявила Ирина Шейк.

Она пошла на мировую со звездной Голливуда, поскольку им предстоит вместе растить любимую наследницу.

«Они оставили противоречия в прошлом, зарыв топор войны. На недавней вечеринке они выглядели, как оставшиеся в добрых отношениях бывшие возлюбленные, а не враги», — рассказал журналистам близкий друг звезд.

После расставания Ирина Шейк решила побыть некоторое время в одиночестве и новые отношения она не спешит заводить. Сейчас модель много работает, а все свободное время проводит с дочерью.

Напомним, что 34-летняя Ирина Шейк встречалась с Брэдли Купером с 2015 года. В 2017 году у пары родилась дочь Лея, а в 2019 году звезды расстались. Отметим, что слухи об их расставании появились в прессе во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором Купер играл главную роль. СМИ твердили, что виновницей расставания пары стала Леди Гага, которая также играла в этом фильме. Впрочем, инсайдеры отрицали эту связь, заявляя, что разлад в отношениях пары начался еще задолго до их разрыва.

Кстати, сам Брэдли Купер, как до недавнего времени и Ирина, стараются избегать обсуждения своей личной жизни. Купер старается переводить все вопросы на рабочие темы, а на публике появляется с матерью или дочерью.

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