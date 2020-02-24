Американская актриса Хейден Панеттьери показала несколько снимков со своей пятилетней дочерью Каей Евдокией

Кадры она опубликовала в соцсети Twitter.

На одном из фото девочка сидит запечатлена крупным планом. Несмотря на то, что личико малышки разрисовано под тигрицу, видно, что Кая – вылитая мама.

На втором снимке девочка танцует со своим папой - украинским боксером Владимиром Кличко. "Лучший отец в мире", - подписала это фото Хейден.

Отметим, этот снимок особенно умилил фанатов артистки. В комментариях многие написали, что надеются на воссоединение семьи.

«Ты должна выйти за него», «Я очень надеюсь, что у нее здоровое и веселое детство. Молюсь о том, что вы все снова будете вместе, счастливыми и здоровыми», «Он хороший парень», «Я надеюсь, вы снова будете вместе! Владимир Кличко - отличный парень, вы были отличной парой», «Лучшая пара», «Вы снова вместе?» - пишут в сети.

Отметим, на такой вопрос Хейден не ответила.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко узнал из СМИ об ужасном избиении своей бывшей невесты. «Такое поведение ее нового бойфренда Брайана Хикерсона он считает недопустимым и сейчас ищет возможности проведать Хайден Панеттьери в Лос-Анджелесе», - рассказал источник.

Отмечалось, что Владимир Кличко рассматривает совместную поездку с дочкой и категорически против, чтобы во время этой встречи присутствовал бойфренд актрисы.

Хейден и Владимир Кличко встречались с 2009 года. Их помолвка состоялась в 2013 году.

9 декабря 2014 года у них родилась дочь Кая Евдокия. Свое второе имя девочка получила в честь бабушки братьев Кличко.

В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

Напомним, Кличко с дочкой засекли в зоопарке под Киевом, кадры слили в сеть: «На вертолете с охраной».

Как сообщала Politeka, бывшая невеста Кличко засветилась на яхте без одежды: горячие фото облетели сеть.

Также Politeka писала о том, что располневшую экс-невесту Кличко застукали с братом любовника: фото слили в сеть.