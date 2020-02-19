Бывшую девушку Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил бойфренд в День святого Валентина

Как пишут иностранные СМИ со ссылкой на полицию, парень Хайден Панеттьери, Брайан Хикерсон, был арестован за домашнее насилие в тот же день.

По словам полицейских, Хикерсон якобы ударил Панеттьери «кулаком по правой стороне лица». Инцидент произошел в частной резиденции в Джексоне, штат Вайоминг.

Сосед пары вызвал полицию из-за шума в их доме около трех часов ночи. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили пьяного Хикерсона около входной двери. Хайден якобы выгнала его, после того как он ударил ее по лицу.

Лицо Панеттьери выглядело красным и опухшим, а на левой руке у нее также были царапины и припухлости. По словам актрисы, он швырял ее в стену и бил кулаками.

В полиции Брайан отрицал обвинения в свой адрес.

Это не первая проблема Хикерсона с законом. В мае 2019 года полиция США арестовала Хикерсона, агента по недвижимости, за домашнее насилие после того, как между ним и Панеттьери возник конфликт после употребления алкоголя. Ему было приказано оставаться в 100 ярдах (примерно 91 метр) от женщины.

Дело против него было закрыто в сентябре, когда окружная прокуратура не смогла «обеспечить свидетельства».

Похоже, пара воссоедилась в ноябре, когда их заметили в аэропорту.

Напомним, ранее Хайден Панеттьери имела отношения с украинским боксером Владимиром Кличко. 9 декабря у них родилась дочь Кая Евдокия. Свое второе имя девочка получила в честь бабушки братьев Кличко.

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