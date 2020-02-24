Украинский певец Виктор Павлик намеревается жениться на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Девушка активно готовится к свадьбе и настырно показывает в сети, какое "взаимопонимание и любовь" царят в их с возлюбленным жилище

Молодая невеста звезды сцены 90-х показала в так называемых сториз, как ее жених поет, сидя на кровати. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки.

Екатерина Репяхова показала короткое видео, где ее возлюбленный, который, к слову, разменял уже шестой десяток, сидит на кровати и поет песню под гитару. Также на кадрах видно, как частично раздетый артист двигается навстречу Екатерине по гостинной, спальне или кухне. На Павлике были черные штаны и сланцы, на полу лежал пакет из супермаркета и похоже, что певец с улыбкой на устах что-то нес в руках.

Отметим, что возможности прокомментировать данное видео у поклонников пары и Екатерины в частности не было, но ранее фолловеры девушки неоднократно отмечали, что пара они с Виктором красивая, несмотря на большую разницу в возрасте. В сети также немало и таких пользователей, которые откровенно смеются над союзом девушки и мужчины в уже солидном возрасте, дескать, то еще зрелище наблюдать даму, которой двадцать с хвостиком и стареющего артиста вместе.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказала журналистам о том, что они с любимым любят экспериментировать и наведываются в магазин для взрослых, что же касается темперамента возрастного любимого, то Екатерина отмечает:

«Он в сексе не монстр ... Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то "пожарить" за углом, то это точно не про него », - откровенно призналась девушка.

Кроме того, невеста Павлика рассказала и о своих смелых «взрослых» фантазиях:

«Однажды я ему прислала эротическое фото и мне потом приснилось, что мой телефон взломали, а эта фотография распространилась на телевидении».

Кроме того, молодая красавица рассказала немного и о предстоящей свадьбе пары. Она состоится в городе Днепр, будет около 80 человек, только младшего сына Виктора на празднике вряд ли можно будет там увидеть:

«Мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой женой », - говорит Екатерина.

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