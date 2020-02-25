Снежана Бабкина порадовала поклонников откровенным снимком

Соответствующее фото жена популярного музыканта Сергея Бабкина опубликовала в своем Instagram, передает Politeka.net.

В частности, известная танцовщица Снежана Бабкина позирует топлес в ванне, которая наполнена бирюзовой водой.

В руке она держит кружку с водой, а из одежды - только коротенькие шорты.

"Мои Мальдивы", - лаконично подписала Снежана Бабкина откровенный снимок в Instagram.

Но такой дерзкий шаг оценили не все поклонники известной танцовщицы. Некоторые подписчики подметили, что матери троих детей не стоит публиковать в социальных сетях подобные откровенные снимки.

Но были и такие, которые решили поддержать Снежану Бабкину за такой храбрый поступок.

"Извините, но как-то вульгарненько для мамочки троих деток", "Да, голубой цвет, цвет неба, воды, и мой любимый. Но, Снеж, зачем такие фото? Похвалить за это надо? Почему кроме Серёжи это должен кто-то видеть, другие мужчины должны видеть? Не понимаю", "Снежана - ты умничка! Абсолютно свободная и счастливая!", "Вульгарного абсолютно ничего. Все эстетично и прекрасно,женственно,нежно", "Вы классная, кайфуете, вот и рядом с вами всем кайфово", "Снежана, я вами восхищаюсь и вашей фигуре особенно", "Классно! Ничего вульгарного не вижу", - пишут они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Снежана Бабкина кардинально сменила имидж и поразила видом. Соответствующими снимками звезда похвасталась на инстаграм-странице.

Снежана Бабкина выбрала каре и решилась обрезать свои длинные волосы. Помогла актрисе изменить имидж стилист Юлия Колбина.

«Давай короче в деле. Супер-мастер! Супер-Команда! Супер-настроение! Супер-Я! Благодарю», – сказала жена артиста под фото со стилистом.

В комментариях поклонники супругов начали спрашивать, зачем она это сделала, и не связано ли ее решение с грудным вскармливанием.

«Зачем? Или у Вас тоже сыпятся волосики?», — на что Снежана отметила, что в этот раз ее волосы не сыпятся.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

Как сообщала Politeka, беременная жена Бабкина взбудоражила сеть откровенной фотосессией.

Также Politeka писала, что беременная жена Бабкина показала, как когда-то венчалась.