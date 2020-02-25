Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина позировала перед камерой лежа в несовсем "приличной позе"

Певица позировала расположившись на травке и в темное время суток. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новом опубликованном фото звезда сцены, теперь выступающая сольно и известна широкой публике под псевдо Molly, была одета (что не типично для артистки). Но вот поза и ракурс, с которого ее сфотографировали - приличными не назовешь. Исполнительница разлеглась на, вероятно, газоне в штанах, "шлепках", кофте и майке, которая плотно облягла пышную грудь знаменитости.

Российская артистка Серябкина уже давно стала в родной для нее стране практически символом дерзкой молодежи - многие подростки и не только обожают смелый откровенный и местами граничащий даже с агрессией образ Ольги. Поклонники в сети пишут о ее натуральной красоте - запоминающихся чертах лица, женственной фигуре и "совершенно потрясающем притягательном взгляде".

Под новым вышеупомянутым фото такого рода похвал о внешности и образности творческой натуры Серябкиной немало, поклонники назвали ее "секси" и предположили, что поза, которую она приняла должна побуждать мужчин "взять ее немедленно".

Ранее звезда позировала на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.

Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

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