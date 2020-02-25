Украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, поразила выходкой в аэропорту

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

В детстве я крутила глобус и указывала место куда бы я хотела попасть. 🌍🙈

«Время идет, технологии диктуют нам свои правила. ⌛️😜 Теперь я просто приезжаю в аэропорт и указываю пальчиком на онлайн-табло. 🛫 Правда пальчиком...ноги», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что поклонники Кумейко были поражены гибкостью звезды.

«Улет», «Понеслась душа в рай», «Походу будет весело», «женщина моих размахов», «каблуки нужно было еще надеть», «профессиональная гимнастка», «все тут маски ищут – а ты ноги вытягиваешь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала свои умения в Инстаграм

На фото Настя позирует в спортивном зале перед зеркалом. Кумейко держится за поручень и стала на шпагат. В этот раз певица позировала в черном наряде.

"Наслаждаюсь моментом", - подписала кадр Кумейко.

Фанаты не смогли оценить или написать комментарии к фото. Все из-за того, что Настя опубликовала кадр в сторис Инстаграма, где такие функции отсутствуют.

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