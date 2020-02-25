Украинская певица MARUV поразила фанатов новыми откровенными кадрами во время прогона нового танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Готовимся к новому шоу. Будет горячо! Горячо! Горячо!», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как MARUV шлепают по пятой точке участницы ее группы, когда сама девушка элегантно двигает бедрами. Все это снимает одна из девушек просто на телефон.

Однако поклонники MARUV были лишены возможности что-либо сказать – кадры певица выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, 27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, удивила кадрами, мимимишность которых зашкаливает.

Артистка поделилась в "сториз" в своем Инстаграм кадрами с четвероногими любимцами. MARUV предстала в прозрачном наряде и без штанов, посветив роскошными формами. Она позировала на диване, где сверху на нее улегся один из песиков. При этом ее французский бульдог по кличке Изольда, которым певица ранее хвасталась в сети, бегал и прыгал рядом, ревнуя хозяйку к другому животному.

Однако, любви певицы хватило на всех: она обняла запрыгнувшего на диван бульдога и несколько раз поцеловала его в нос. Очевидно, что артистка ловит кайф, "общаясь" с собаками, да и последние остались вполне довольны таким вниманием.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.