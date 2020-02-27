Звезда рассказала, как провела время

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые фото с благотворительного спектакля

Артистка позировала с детьми, в компании мужчин и сама, передает Politeka.net. Волочкова была в яркой короткой пачке, ее образ завершло украшение на голове.

Звезда улыбалась, садясь на шпагат, а также просто позируя стоя. Балерину завалили белыми розами - это ее любимые цветы. Выглядит Волочкова довольной и счастливой.

В посте артистка написала, что у нее прошел благотворительный спектакль в Лобне и она получила массу позитивных эмоций. Также балерина поблагодарила зрителей за овации и цветы, а также не оставила без внимания организаторов.

"Это был аншлаг!😊👍 И нашим участницам замечательным спасибо!", - написала артистка.

В конце Анастасия добавила:

"Это был мой подарок от души. Пригласительные разлетелись за два дня😊 #анастасияволочкова".

За 11 часов пост получил почти 2000 лайков и ни одного комментария, ведь Волочкова убрала возможность писать сообщения.

Известно, что после публикаций ряда откровенных снимков с отдыха в Таиланде, артистка получила массу неприятных комментариев. Видимо, после этого она решила убрать возможность написания сообщений.

Напомним, Анастасия Волочкова предстала в боди серого цвета, пытаясь выполнять какие-то телодвижения в танцевальном зале.

Звезда улыбается и танцует в свое удовольствие. В руках у нее пуанты.

В посте звезда рассказала, что с детства очень трудолюбива. К тому же, старается все время радоваться жизни и быть позитивной.

Ранее мы писали, что 23 февраля граждане России праздновали День защитника, поэтому Анастасия Волочкова решила поздравить мужской пол в своем Инстаграм.

Анастасия Волочкова предстала на фото в футболке с темным и розовым принтом, и в белых мини-шортах.

Звезда продемонстрировала длинные стройные ножки, на которые обула унты. Также Волочкова надела на голову пилотку.

"Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника Отечества .😊 Мира вам и добра.🙏 Будьте мужественны, любите и будьте любимы.🌺...", - написала она.

Напомним, Волочкова удивила небрежным видом во время отдыха

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