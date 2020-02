View this post on Instagram

Моя самая любимая и драгоценная обувь в жизни-это пуанты.🙏 После репетиции приятно снять их и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга.😊 Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп😂 Я очень трудолюбивый человек с детства. Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я.😊 Хорошего дня! А мы в Лобню на спектакль наш. "Балерина в зазеркалье цирка".💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy