Зірка розповіла, як провела час

Російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала нові фото з благодійної вистави

Артистка позувала з дітьми, в компанії чоловіків та сама, передає Politeka.net. Волочкова була в яскравій короткої пачці, її образ завершла прикраса на голові.

Зірка посміхалася, сідаючи на шпагат, а також просто позуючи стоячи. Балерину завалили білими трояндами - це її улюблені квіти. Виглядає Волочкова задоволеною і щасливою.

В пості артистка написала, що у неї пройшов благодійний спектакль у Лобні і вона отримала масу позитивних емоцій. Також балерина подякувала глядачам за овації і квіти, а також не залишила без уваги організаторів.

"Це був аншлаг!😊👍 І нашим учасницям чудовим спасибі!" - написала артистка.

В кінці Анастасія додала:

"Це був мій подарунок від душі. Квитки розлетілися за два дні😊 #анастасияволочкова".

За 11 годин пост отримав майже 2000 лайків і жодного коментаря, адже Волочкова прибрала можливість писати повідомлення.

Відомо, що після публікацій низки відвертих знімків з відпочинку у Таїланді, артистка отримала масу неприємних коментарів. Мабуть, після цього вона вирішила прибрати можливість написання повідомлень.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова з'явилася в боді сірого кольору, намагаючись виконувати якісь рухи в танцювальному залі.

Зірка посміхається і танцює в своє задоволення. В руках у неї пуанти.

В пості зірка розповіла, що з дитинства дуже працелюбна. До того ж, намагається весь час радіти життю і бути позитивною.

Раніше ми писали, що 23 лютого громадяни Росії святкували День захисника, тому Анастасія Волочкова вирішила привітати чоловічу стать в своєму Instagram.

Анастасія Волочкова з'явилася на фото у футболці з темним і рожевим принтом, і в білих міні-шортах.

Зірка продемонструвала довгі стрункі ніжки, на які взула унти. Також Волочкова одягла на голову пілотку.

"Дорогі чоловіки, вітаю вас з Днем захисника Вітчизни .😊 Миру вам і добра.🙏 Будьте мужні, кохайте і будьте коханими.🌺...", - написала вона.

Нагадаємо, Волочкова здивувала недбалим виглядом під час відпочинку

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