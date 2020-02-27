Російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала нові фото з благодійної вистави

Артистка позувала з дітьми, в компанії чоловіків та сама, передає Politeka.net. Волочкова була в яскравій короткої пачці, її образ завершла прикраса на голові. 

Зірка посміхалася, сідаючи на шпагат, а також просто позуючи стоячи. Балерину завалили білими трояндами - це її улюблені квіти. Виглядає Волочкова задоволеною і щасливою. 

В пості артистка написала, що у неї пройшов  благодійний спектакль у Лобні і вона отримала масу позитивних емоцій. Також балерина подякувала глядачам за овації і квіти, а також не залишила без уваги організаторів. 

"Це був аншлаг!😊👍 І нашим учасницям чудовим спасибі!" - написала артистка.

В кінці Анастасія додала: 

"Це був мій подарунок від душі. Квитки розлетілися за два дні😊 #анастасияволочкова". 

За 11 годин пост отримав майже 2000 лайків і жодного коментаря, адже Волочкова прибрала можливість писати повідомлення. 

Відомо, що після публікацій низки відвертих знімків з відпочинку у Таїланді, артистка отримала масу неприємних коментарів. Мабуть, після цього вона вирішила прибрати можливість написання повідомлень. 

Нагадаємо, Анастасія Волочкова з'явилася в боді сірого кольору, намагаючись виконувати якісь рухи в танцювальному залі.

Зірка посміхається і танцює в своє задоволення. В руках у неї пуанти.

В пості зірка розповіла, що з дитинства дуже працелюбна. До того ж, намагається весь час радіти життю і бути позитивною.

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Моя самая любимая и драгоценная обувь в жизни-это пуанты.🙏 После репетиции приятно снять их и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга.😊 Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп😂 Я очень трудолюбивый человек с детства. Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я.😊 Хорошего дня! А мы в Лобню на спектакль наш. "Балерина в зазеркалье цирка".💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy

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Раніше ми писали, що 23 лютого громадяни Росії святкували День захисника, тому Анастасія Волочкова вирішила привітати чоловічу стать в своєму Instagram. 

Анастасія Волочкова з'явилася на фото у футболці з темним і рожевим принтом, і в білих міні-шортах. 

Зірка продемонструвала довгі стрункі ніжки, на які взула унти. Також Волочкова одягла на голову пілотку.

"Дорогі чоловіки, вітаю вас з Днем захисника Вітчизни .😊 Миру вам і добра.🙏 Будьте мужні, кохайте і будьте коханими.🌺...", - написала вона. 

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