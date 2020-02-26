Популярная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала довольно пикантные кадры.

Дело в том, что кадр, сделанный фотографом, немало удивил сеть. На первом фото артистка без одежды позировала лишь в сетчатых колготках, бусах и массивным болеро с пышными рукавами.

А на следующем, сделанном специально коллаже, артиска предстала в средневековом наряде - автор снимка воспользовался одним из кадров пикатной фотосесси, прикрыв интимные места звезды вырезкой из довольно давней картины. Вышло более чем удачно, ведь смиксованное фото получилось гармонично объединенным по цвету и даже нарядам.

Отметим, чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама. При этом Даша выглядит весьма привлекательно и ярко.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным.

У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

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