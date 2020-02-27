Маколей Калкин триумфально возвращается на большие экраны

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что Маколей Калкин, пик популярности которого был в 90-ых годах, получил роль в сериале "Американская история ужасов".

По официальной информации, 39-летняя звезда Голливуда получила большую роль в 10 сезоне культового сериала.

Тизер с анонсом актерского состава, где засветился и Маколей Калкин, в своем Instagram опубликовал один из создателей "Американской истории ужасов" Райан Мерфи.

Помимо этого, в 10 сезоне популярного сериала сыграют Кэти Бэйтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер и другие.

Тематику 10 сезона, как и официальную дату выхода, пока держат в секрете. Скорее всего, премьера первой серии состоится в сентябре 2020 года.

Стоит отметить, что участие в "Американской истории ужасов" станет для Маколея Калкина первым крупным проектом за последние несколько лет.

После того, как актер вылечился от героиновой зависимости, он основал свою рок-группу и вел несколько интернет-проектов.

Ранее мы рассказывали о том, что "Один дома" возвращается. В частности, был раскрыт актерский состав картины "Один дома", которую решили перезапустить в августе этого года .

Актер Арчи Йейтс, сыгравший в фильме "Кролик Джоджо" (2019 год), исполнит нового персонажа.

Также в картине примут участие актеры: Элли Кемпер («Девичник в Вегасе») и Роб Делани («Дэдпул 2»), которые должны были играть родителей Йейтса, но потом было решено - они снимутся в других ролях.

Режиссером ремейка станет Дэн Мазер, а сценаристами - Майки Дей и Стритер Зайдель.

Стоит отметить, что создатели ремейка решили оставить Маколея Калкина, сыгравшего главную роль в культовой дилогии, за бортом.

Напомним, звезда «Один дома» ошарашил новой внешностью: как сейчас выглядит Маколей Калкин, фото в трусах

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