Певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила стильными кадрами, похваставшись фигурой в боди из бусин

Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий. При этом соблазнительные кадры всегда вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

На протяжении девяти лет Даша Астафьева оставалась солисткой музыкального коллектива «NikitA», а затем приступила к сольной карьере. Популярность артистка получила именно из-за пикантных снимков, представленных в глянцевом издании Playboy, на страницах которого часто мелькали обнаженные образы Даши.

Кроме того, Дарья уже успела поработать телеведущей и попробовать свои силы в качестве актрисы. Несмотря на плотный график, об основной профессии артистка никогда не забывает и часто дает концерты, поражая новыми образми.

В этот раз артистка выложила в разделе Стори кадры, которые сделали во время ее выступления. Сами фото появились на странице человека, сделавшего соблазнительные фото. Костюм певицы состоял из белоснежных бусин, сшитых в маленький боди, едва прикрывающий ее достоинство.

Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье.

Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.

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