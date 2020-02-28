Певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила стильными кадрами, сделанными перед окном в полосатом боди

Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий. При этом соблазнительные кадры всегда вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

На протяжении девяти лет Даша Астафьева оставалась солисткой музыкального коллектива «NikitA», а затем приступила к сольной карьере. Популярность артистка получила именно из-за пикантных снимков, представленных в глянцевом издании Playboy, на страницах которого часто мелькали обнаженные образы Даши.

Кроме того, Дарья уже успела поработать телеведущей и попробовать свои силы в качестве актрисы. Несмотря на плотный график, о стильных фотосессиях Даша по-прежнему не забывает. Так, в Инстаграм артистки появилась целая серия жарких фото.

При этом позируя в полосатом боди звезда показала себя перед огромным окном на всю стену и посветила пятой точкой. На другом же, менее откровенном, но весьма чувственном черно-белом кадре звезда позировала в одних колготках в сеточку.

Отметим, чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама. При этом Даша выглядит весьма привлекательно и ярко.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным.

У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.