Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина предстала в соблазнительном образе

Очаровательная красотка позировала с распущенными волосами, смотря куда-то вдаль, пишет Politeka.net.

Актриса предстала в плаще бежевого оттенка, спустив его с плеч. Под плащем был виден черный топ с глубоким декольте. На руке звезды можно заметить резинку, которую она, видимо, сняла со своих волос.

Ксения смотрела вдаль, приоткрыв губы. На ее лице неприметный макияж с легким акцентом на глаза. Также выделялись ее брови.

Украинская знаменитость сидела на стуле и выглядела очень загадочно.

В посте Ксения рассказала, что любит мечтать, и когда ее желания сбываются. С детства ее, как и многих других, воспитывали со словами: "Заработаешь все сама". В результате сознание формируется так: тяжело принимать что-то со стороны.

"Сейчас я понимаю, что твои мечты и желания могут приходить к тебе неожиданно, осуществляться кем-то и беспричинно... главное понять, что мы в любом случае этого ДОСТОЙНЫ и с легкостью и благодарностью принимать!", - поделилась красотка.

За час пост получил более 11 тысяч лайков и много комментариев.

"Спонсора нашла? Везет...😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😍", "Пусть все мечты сбываются ❤️✨✨💫", "Какая же Вы красивая 🤍🤍🤍🤍 п.с. Согласна с вами☺️ сама люблю помечтать, верю что все сбудется 💫", "отличный пост, когда привыкла все сама, то и мечты сама пытаешься... а надо немного расслабиться и принять💖", "Вдобавок к тому, что мечты и желания могут приходить к тебе неожиданно! А ещё мы можем иметь все что захотим не пахая при этом днём и ночью-вот только истинные( свои)желания не все понимают, а желают того, что и другие!....", "Вчера посмотрела сериал, не отпускай, так переживала за твою героиню, ты талантище, красавица и умница, моя любимая актриса💋💋💋💋💋", "А моя мечта не сбывается но я надеюсь что она всётаки сбудется", "Что делаете, если мечта не осуществляется ???", "Какая вы красивая 💗", "Не оторвать глаз 😍 Вы очень милая", "Как говорил Кузьма, мечтать не достаточно, надо пахать", - написали пользователи сети.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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