Актриса Студии "Квартал 95" показала, как проводит свой типичный день - способ для демонстрации артистка выбрала весьма откровенный и специфический

Свою отменную физическую форму Екатерина Никитина показала, позабавившись на лестнице в доме, раздеваясь в душе, а также открывая дверцу холодильника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так Екатерина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме: 

"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.

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Многие ее фолловеры похвалили комика за юмористический окрас короткого ролика, а мужчинам очень понравились коротенькие черные шорты на Никитиной и облегающая ее стройную фигуру и объемную грудь маечка:

"Вау!!!"

"Ну даешь!"

"Молодец"

"у меня все так же)))"

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🙈🤸🏼‍♀️ #true_life ________________________________________ Хотя я думаю, так не только гимнастки делают, не так ли?)🤔🤪 ————————————————— #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв рот. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности. 

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми. 

Напомним также, что Марта Адамчук позировала  на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

Также Politeka писала, что красавица из "Квартал 95" восхитила видом в одном свитере: "Ангельская крошка"