Актриса Студии "Квартал 95" показала, как проводит свой типичный день - способ для демонстрации артистка выбрала весьма откровенный и специфический
Свою отменную физическую форму Екатерина Никитина показала, позабавившись на лестнице в доме, раздеваясь в душе, а также открывая дверцу холодильника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".
Так Екатерина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме:
"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.
Коронавирус у украинцев, протест в столице и паника с курсом доллара – главное за ночь
Бортник раскрыл суть самоподжога под Офисом Зеленского: "Общество уже созрело"
Мама Дана Балана поразила внешностью в обнимку с сыном: просто копия Тины Кароль
Ведущая "Х-Фактора" без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры
Многие ее фолловеры похвалили комика за юмористический окрас короткого ролика, а мужчинам очень понравились коротенькие черные шорты на Никитиной и облегающая ее стройную фигуру и объемную грудь маечка:
"Вау!!!"
"Ну даешь!"
"Молодец"
"у меня все так же)))"
Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв рот. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.
Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми.
Напомним также, что Марта Адамчук позировала на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.
Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.
Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.
Также Politeka писала, что красавица из "Квартал 95" восхитила видом в одном свитере: "Ангельская крошка"