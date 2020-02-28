Актриса Студии "Квартал 95" показала, как проводит свой типичный день - способ для демонстрации артистка выбрала весьма откровенный и специфический

Свою отменную физическую форму Екатерина Никитина показала, позабавившись на лестнице в доме, раздеваясь в душе, а также открывая дверцу холодильника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так Екатерина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме:

"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.

Многие ее фолловеры похвалили комика за юмористический окрас короткого ролика, а мужчинам очень понравились коротенькие черные шорты на Никитиной и облегающая ее стройную фигуру и объемную грудь маечка:

"Вау!!!"

"Ну даешь!"

"Молодец"

"у меня все так же)))"

Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв рот. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

Также Politeka писала, что красавица из "Квартал 95" восхитила видом в одном свитере: "Ангельская крошка"