Топ-модель Ирина Шейк, видимо, нашла замену Брэдли Куперу
Как передает Politeka.net, об этом стало известно с одной из ее публикаций в Instgram.
На снимке знаменитость появилась в компании своего близкого друга Али Кавусси, но внимание ее поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце.
Подписчики выразили уверенность в том, что дружбой тут уже и не пахнет.
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"Не надолго этот", "Они точно пара", "Попала Иришка.... Зверям Веры нет.. ", - писали пол ее постом.
Напомним, что о расставании звезд стало известно еще в мае прошлого года.
По словам Ирины, она не жалеет о прошлом, но считает их разрыв с Купером верным шагом.
СМИ твердили, что виновницей расставания пары стала Леди Гага, которая также играла в этом фильме. Впрочем, инсайдеры отрицали эту связь, заявляя, что разлад в отношениях пары начался еще задолго до их разрыва.
Кстати, сам Брэдли Купер, как до недавнего времени и Ирина, стараются избегать обсуждения своей личной жизни. Купер старается переводить все вопросы на рабочие темы, а на публике появляется с матерью или дочерью.
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