Поклонники уверены что дружбой тут уже и не пахнет

Топ-модель Ирина Шейк, видимо, нашла замену Брэдли Куперу

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с одной из ее публикаций в Instgram.

На снимке знаменитость появилась в компании своего близкого друга Али Кавусси, но внимание ее поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце.

Подписчики выразили уверенность в том, что дружбой тут уже и не пахнет.

"Не надолго этот", "Они точно пара", "Попала Иришка.... Зверям Веры нет.. ", - писали пол ее постом.

Напомним, что о расставании звезд стало известно еще в мае прошлого года.

По словам Ирины, она не жалеет о прошлом, но считает их разрыв с Купером верным шагом.

СМИ твердили, что виновницей расставания пары стала Леди Гага, которая также играла в этом фильме. Впрочем, инсайдеры отрицали эту связь, заявляя, что разлад в отношениях пары начался еще задолго до их разрыва.

Кстати, сам Брэдли Купер, как до недавнего времени и Ирина, стараются избегать обсуждения своей личной жизни. Купер старается переводить все вопросы на рабочие темы, а на публике появляется с матерью или дочерью.

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