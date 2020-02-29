Певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила фотоотчетом с варьете, в котором принимала участие

Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий. При этом соблазнительные кадры всегда вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Дарья уже успела поработать телеведущей и попробовать свои силы в качестве актрисы. Несмотря на плотный график, об основной профессии артистка никогда не забывает и часто дает концерты, поражая новыми образми.

В этот раз артистка выложила в разделе Стори кадры, которые сделали во время ее выступления. Сами фото появились на странице человека, сделавшего соблазнительные фото. Костюм певицы состоял из белоснежных бусин, сшитых в маленький боди, едва прикрывающий ее достоинство.

"Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг . в легендарных кабаре Парижа и Нью-Йорка, к сожалению, я еще не успела побывать, поэтому участие в варьете "Рояль" для меня особенно ответственное! ", - прокомментировала свое участие Даша ранее.





Кроме того, Дарья уже успела поработать телеведущей и попробовать свои силы в качестве актрисы. Несмотря на плотный график, о стильных фотосессиях Даша по-прежнему не забывает. Так, в Инстаграм артистки появилась целая серия жарких фото.

При этом позируя в полосатом боди звезда показала себя перед огромным окном на всю стену и посветила пятой точкой. На другом же, менее откровенном, но весьма чувственном черно-белом кадре звезда позировала в одних колготках в сеточку.

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