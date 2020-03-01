Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри решили трогательно поздравить маму с первым днем весны

Соответствующий снимок появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм, пишет Рoliteka.net

Милое фото сделано в домашней обстановке. На нем видно, как 6-летние двойняшки подарили цветы и открытку своей звездной маме.

«Всех с первым днём весны! ❤️ «Весну разрешаю», - говорится в подписи к фото.

Пользователи сети не остались равнодушными и принялись оставлять восторженные комментарии, отметив, что дети примадонны очень воспитанные.

«Эти дети не перестают восхищать! Сколько же в них вкладывается труда и воспитания!», «Какая замечательная мамочка, детки под стать маме! Удачи всем💐», «Специально воспитывают благодарных детей, все время учат поздравлять, дарить подарки. Нужно учиться у них», «Какие Вы хорошие, как приятно смотреть на Вас. Аллочка Борисовна, Вы очень счастливый человек. Храни Вас всех Господь 👍», «Как - будто играете какой- то не законченный спектакль!», «Аллино счастье», - пишут поклонники.

Отметим, что дети Галкина и Пугачевой с самого рождения находятся на виду. Родители очень любят делиться их достижениями в соцсетях. Тем более, что есть чем делиться – дети звездной пары очень талантливы. Они любят петь, танцевать, показывать импровизированные представления. У Лизы и Гарри хорошо поставлена речь. Артистизма им тоже хватает. Похоже, из детей растут будущие звезды.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

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