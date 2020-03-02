Российская звезда Анна Семенович уверена, что выглядит на 27 лет

Как передает Politeka.net, об этом она написала в своем личном Instagram.

Как известно, вчера телеведущая и певица Анна Семенович отпраздновала свое 40-летие.

Звезда уверила своих поклонников, что возраст не имеет значения, и решила дать совет всем женщинам, которые переживают о переменах во внешности.

«Девочки, если кто-то комплексует по поводу возраста, забейте. Нам столько, на сколько мы себя чувствуем. Я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27. И это не магия — это мое намерение!», - написала она в Instagram.

Несмотря на хейтеров и едкие комментарии в социальных сетях, Анна Семенович предпочитает думать о хорошем и не зацикливаться на критике.

«Я люблю свою жизнь, я люблю своего мужчину, я люблю свою работу. Главный секрет моей молодости — любовь», — уверенно заявляет она.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря: кто-то поддержал звезду и поздравил ее с важным юбилеем, а кто-то призвал Анну Семенович спуститься с небес и подумать о семье, а не о внешности.

"С днем рождения вас! Что бы все ваши мечты сбылись! Мы Вас любим и ценим", "Говорят что после 40 жизнь только начинается!! Счастья Вам, любви и процветания!", "40 лет расцвет всех творческих успехов, а красота внешняя и внутренняя остается с тобой, будь такой на долгие годы", "Можно думать сколько угодно! Но природу не обманешь!", "Быстро рожать! Времени нет у тебя!", "А мне через неделю 40.. и я в шоке от этого... никогда не думал, что доживу", "Уже 40, а семьи и детей нет, ну ну...", - отметились поклонники под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Анна Семенович поделилась мыслями после просмотра фильма "Рокетмэн". Лента ей понравилась и после просмотра она задумалась о судьбах людей.

"Есть одна закономерность , что только через преграды, обиды, трудности, боль и страх, человек закаляется и становится мудрей. Получается , что душевная глубина приходит после мощной встряски, вселенная через потери учит нас любить себя, других людей и этот мир. Через потери, мы приобретаем", - рассуждала Анна в своем Instagram.

По словам девушки, после встряски, приходит понимание, что она была необходима, несмотря на боль.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Семенович посветила своими шарами в экстремальном декольте: мечта любого мужчины.

Также Politeka сообщала, что обиженная Анна Семенович отреагировала на тройной подбородок и пузо: "Конечно, не 18 лет, но...".