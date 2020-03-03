Далеко не всех людей пугает разница в возрасте, ведь, как говорят, любви все возрасты покорны

Знаменитости в этом случае не исключение. Среди звезд можно встретить более впечатляющую разницу в возрасте между супругами, чем среди простых людей. Ведь порой образ звезды так очаровывает молодых знаменитостей, что они влюбляются в человека, несмотря на его возраст.

Известная американская певица Мадонна, которой сегодня 61 год, встречалась с французским брейкдансером Брахимом Зебой. СМИ писали, что они даже собирались пожениться, но, видимо, не срослось.

Несмотря на разницу в возрасте в 30 лет, пара была вместе три года. Кстати, Мадонна всегда выбирала себе кавалеров помладше. Ее муж Гай Ричи был младше ее на 10 лет, а парень Хесус Луса – на 28 лет.

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис, которому сегодня 64 года, женат на фотомодели Эмме Хмминг, которая младше его на 23 года. Пара вместе уже 11 лет, они вместе воспитывают двух дочерей.

79-летний голливудский актер Аль Пачино с 2007 года встречается с актрисой Люсилой Солой, которая младше его на 39 лет.

Несмотря на столь серьезный разрыв, пара выглядит счастливой. Аргентинская красотка везде сопровождает актера и считает его очень горячим парнем. Кстати, дочка Солы Камилла встречалась с другим актером из Голливуда Леонардо Ди Каприо.

Известный актер Майкл Дуглас старше своей жены Кэтрин Зета-Джонс на 25 лет. Несмотря на это, пара в браке уже более 16 лет. Они воспитывают двоих детей. Вместе они также пережили серьезные болезни друг друга - рак гортани Дугласа и биполярное расстройство Кэтрин.

Кроме этого, большая разница в возрасте была у Джонни Деппа с Эмбер Херд. Правда, пара прожила вместе всего лишь год.

Напомним, что мы публиковали топ самых счастливых звездных пар с большой разницей в возрасте: «бабушки с внуками».

Как сообщала Politeka, страшное произошло с Мадонной: звезда не смогла сдержать слез, печальные кадры.

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