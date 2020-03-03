Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поделилась фото в игривом образе

Красотка предстала в спортивной одежде и в необычной локации, пишет Politeka.net. Ксения Мишина позировала, сидя на эскалаторе.

На звезде - черные толстовка с капюшоном и штаны, а также кроссовки. Ксения забрал волосы в хвост. Она держала в руках стаканчик, поднесла его к губам и широко раскрыла глаза.

Выглядела красотка замечательно и очень игриво.

В посте звезда расказала, что с ростом ее популярности растет и ответсвенность. Далее звезда подняла тему принятия себя.

"Ты должна, должна, должна твердят вокруг системы, инфлюенсеры и мировой порядок. На что опереться? Я знаю только одно, сделать опорой собственные ценности - единственный выход устоять!", - написала артистка.

Есть вещи, которыми нельзя пренебрегать и у каждого они свои, поэтому стоит задать себе вопросы: "Как ты хорошо себя знаешь? Что ты любишь? Что ты ценишь? Что ты себе разрешаешь? Кажется это так просто, но как часто мы себя предаем на самом деле?".

Кроме того, Ксения вспомнила случай, когда к ней проявил интерес молодой человек. Последний упрекнул девушку в том, что она не хочет надевать каблуки, чтобы достойно сопроводить его на мероприятии.

"Надо ли говорить, что не смотря на все его материальные успехи, это был последний наш разговор😅 Любите и уважайте себя, тогда другие будут относиться к вам точно также.

И кто бы что мне не говорил я испытываю тотальную любовь к черному цвету во всех его проявлениях )", - подписала фото актриса.

За четыре часа пост собрал почти 17 тысяч лайков и много комментариев:

"Вы самая красивая 😍😍😍, все сериалы с Вами пересмотрела ❤️", "Круто!!! Ксюша вы всегда умеете поднять настроение!!! Спасибо вам, что вы есть😘👏💋", "Вы лучшая и никогда никого не слушайте! Я также очень люблю черный цвет, но главное быть собой и делать, то что говорит нам сердце. ❤️...", "Эх, помню те времена когда у вас было 3к подписчиков 💖💖", "Запомнилась ситуация, когда парень возмутился что не одела платье в кино, а пришла в джинсах".

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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