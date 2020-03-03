37-летний певец Уку Сувисте, участник команды украинской артистки Ани Лорак в российском проекте "Голос", победил в отборе на "Евровидение 2020" в Эстонии

Отмечается, что голубоглазый красавичк исполнит песню «What Love Is» на международном конкурсе. К слову, продюсирует Сувисте российский певец Филипп Киркоров.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к победе Сувисте. В комментариях на YouTube под видео с песней, что прошла отбор, мнения людей разделились. Многие полагают, что песня "слабовата". Но есть и те, кто остался в восторге.

"Французские мотивы звучат харизматично, универсально и привлекательно, топ-3"

"Уку Сувисте должен был выиграть в прошлом году с "Pretty Little Liar", но, конечно, теперь он выигрывает с худшей песней"

"Извините, но это не пройдет полуфинал"

"Я скучаю по прежней Эстонии, которая попробовала что-то другое и рискнула. Вместо этого мы получаем другую, "мягкую" песню"

Ранее мы сообщали, Лорак трогательно поздравила Сувисте с победой в своем Инстаграм.

"От всей души желаю победы! 🤞🏻 Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны! Горжусь тобой", - отметила артистка, которая впрочем затем забыла об украинских корнях и отправилась жить в Россию.

На фото Сувисте предстал в весьма роскошном виде: на нем черная рубашка и такого же цвета брюки, что выгодно подчеркнули его атлетическую фигуру. А Лорак показала себя в широком свитере темно-серого оттенка и с собранными в пучок волосами. При этом оба довольно улыбаются на камеру.

"Твой красавец из шоу голос ,талантливый певец ,надеюсь с твоей помощью ,его оценит ,вес белый свет .❤️"; "Каролина, ты прекрасна! Успехов тебе и участникам твоей команды!!🌷"; "Какой он красивый!!!!!!!!!!!!!!!!❤", - писали в комментариях.

Напомним, "Евровидение 2020" пройдет 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды). За победу в шоу сразятся представители 41 страны мира. Украину в этом году будет представлять электрофолк-группа Go-A с песней "Соловей".

Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.