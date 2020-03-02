Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в Москве, опубликовала фото вместе с высоким красавчиком

Хотя артистка и позировала в черной безразмерной кофте, все равно она выглядела великолепно, пишет Politeka.net. Кроме указанного свитера, на звезде были черные обтягивающие джинсы.

Ани собрала волосы в высокий пучок, оставив несколько прядей у лица. Завершил ее образ яркий маникюр.

Рядом с Ани позировал участник ее команды в российском проекте "Голос", Уку Сувисте.

Голубоглазый парень был одет в черный рубашку и джинсы.

В посте Ани Лорак рассказала, что Уку Сувисте стал победителем эстонского национального отбора «Евровидение - 2020». Теперь участника ее команды ждет выступление на песенном конкурсе в Роттердаме, где он представит свою страну.

"От всей души желаю победы! 🤞🏻 Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны!

Горжусь тобой, @ukusuviste! Удачи и везения тебе и всей команде @fkirkorov @dimitriskontopoulos, @iliaskokotos. Все получится!", - написала артистка.

За полчаса пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Помню я вашего Уку))))", "Удачи💘", "Красавчик👍🏼", "Лучшая певица, наставница, умница и красавица! Какой учитель, такие ученики!❤️❤️❤️❤️", "Дива шикарная. Желаю удачи на Евровидение Уку. 💜💜💜❤️❤️❤️❤️💛💛💛💛💛💛💙💙💙💙💙", "Какие вы красивые🔥🔥🔥Каролина,поздравляю! Вы умница и большая трудяга❤️", "Каролина, ты прекрасна! Успехов тебе и участникам твоей команды!!🌷🌷🌷💝💝💝 очень Вас любим!!", "Удачи 😻", "Твой красавец из шоу голос ,талантливый певец ,надеюсь с твоей помощью ,его оценит ,вес белый свет .❤️", "Вы были очень хорошей наставницей!", "Песня шикарная!", "❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️Каролина лучшая 😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Удачи❤️😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Уку Сувисте - 37-летний певец родом из Эстонии.

Артист учавствовал в программе "Голос" (сезон 7), попав в команду Ани Лорак после слепого прослушивания. Тогда певец исполнил композицию Эда Ширана "Perfect".

Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.

Ранее Politeka писала, что Лорак в спортивных штанах удивила резкой сменой имиджа.

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.