Даша осталась без одежды во время фотосессии в прозрачном розовом наряде

Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала стильный кадр во время фотосессии без одежды

Даша является активным пользователем сети, поэтому она старается довольно часто обновлять аккаунт в Инстаграме и делится различными кадрами из новых фотосессий, пишет Politeka.

В этот раз в разделе Стори появилось нежное фото, на котором Даша позировала, прикрывшись одной шалью. Кадр звезда решила репостнуть со страницы коллег и отметила фотографа, сделавшего снимок, а также стилиста, представившего чувственный образ.

Стоит отметить, данный кадр на странице девушки стилиста и фотографа появились в разное время, но вызвали несомненный восторг. Причем вызван был не столько пикантностью кадра (во время съемки Даша позировала без белья, но прикрылась шалью и позировала полубоком), сколько необычно-жежным стилем.

Мы не руководствовались какими-либо трендами, а просто позволили себе интуитивно искать визуальные образы и подтексты... Например, я знаю, что Даша часто использует корсеты для своих концертных костюмов, потому специально для съемки мы сшили розовый наряд из 11 метров шелка, заполнили его воздухом и, в отличие от концертных образов, дали полную свободу движения.

Во время съемки мы ловили момент гармонии, легкости, что-то вроде публичного уединения, чтобы изобразить то, что личность Даши гораздо шире того амплуа, в котором ее знает публика», – рассказал ранее сам фотограф.

Под постами со снимками артистки поклонники также выразили свое мнение.

Ранее Астафьева также снялась в чувственной фотосессии, показав "всю себя" без белья. На странице звезды в Инстаграм сама артистка показала довольно пикантные кадры.

Дело в том, что кадр, сделанный фотографом, немало удивил сеть. На первом фото артистка без одежды позировала лишь в сетчатых колготках, бусах и массивным болеро с пышными рукавами.

А на следующем, сделанном специально коллаже, артиска предстала в средневековом наряде - автор снимка воспользовался одним из кадров пикатной фотосесси, прикрыв интимные места звезды вырезкой из довольно давней картины. Вышло более чем удачно, ведь смиксованное фото получилось гармонично объединенным по цвету и даже нарядам.

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