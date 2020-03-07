Модель - это на всю жизнь

Молодость и красота – явление временное. Единицам удается сохранить модельную внешность до старости. Впрочем, некоторым звездам это удается

Politeka.net решила вспомнить самых популярных моделей, которые в свое время покорили сердца миллионов. Формирование феномена супермоделей завершилось в начале 1990-х годов, и никто не достиг большей славы, чем «великолепная пятёрка» супермоделей того периода: Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Татьяна Патитц. Клаудия Шиффер и Кейт Мосс вскоре присоединились к вышеупомянутой группе супермоделей.

Одна из самых популярных моделей 1990-х годов – это Синди Кроуфорд. Сегодня ей 54 года, но она все еще выглядит потрясающе.

Дело Синди продолжает ее дочка, Кайя Гербер, которая в свои 18 лет уже много добилась в модельном бизнесе. Девушка очень похожа на свою мать, которая долгое время считалась эталоном женской красоты.

И если все брюнетки мечтали быть похожими на Кроуфорд, то кумиром блондинок в 90-х была Клаудия Шиффер. Сегодня модели 49 лет, она воспитывает троих детей. Немецкая фотомодель, как и ее коллега, выглядит замечательно.

Но не всем удалось сохранить красоту. Известная в 90-х модель Линда Евангелиста, которой сегодня 54 года, утратила свою красоту из-за любви.

Она бросила свою карьеру ради футболиста Фабьена Бартеза, который в результате оставил ее с разрушенной самооценкой и 15 лишними килограммами. Позже еще один мужчина отказался признавать рожденного Линдой ребенка. Доказать обратное модели пришлось через суд. Эти неудачи сильно подкосили женщину и она пропала из светской жизни.

Наоми Кэмпбелл, несмотря на свои 49 лет, выглядит как девочка. «Черная пантера» до сих пор поражает своей красотой и встречается с мужчиной, который младше ее на 12 лет.

46-летняя Кейт Мосс из-за бурного прошлого, наркотиков и алкоголя выглядит, пожалуй, хуже всех из перечисленных моделей. Да и личная жизнь у женщины не сложилась.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл сняла всю одежду и сделала горячее фото: "Вот это тело".

Как сообщала Politeka, дочь Синди Кроуфорд застали за интимным занятием со скандальной моделью: пошла по девочкам.

Также Politeka писала, как выглядят дочери лучших супермоделей 90-х годов.