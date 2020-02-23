Скандально-відома британська модель і актриса Кара Делевінь опублікувала знімок з 18-річною донькою Сінді Кроуфорд Кайєй Гербер

Фотографію Делевінь запостила в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На першому знімку зображена сама Делевінь, а крупним планом зображена її нога, переплетена з іншою ногою.

«Так щаслива, що ми знайшли один одного», - підписала фотографію Кара Делевінь.

На другому знімку видно що нога належить доньці відомої моделі 1990-х років Сінді Кроуфорд, яка вже давно працює в модельному бізнесі. На знімку Кайя сміється над витівкою Делевінь. З першого погляду здається, що дівчата просто пожартували, але третє фото спантеличило шанувальників. На ньому Гербер сидить на підлозі і тримається за ногу Кари Делевінь, яка сидить на кріслі. Що означає цей жест моделей не зовсім зрозуміло, але ясно, що вони дуже зблизилися.

Зазначимо, що Кара Делевінь відома своєю нетрадиційною орієнтацією. 27-річна модель вже встигла закрутити романи з безліччю відомих співачок, акторок і моделей.

Раніше ми писали, що Кайя Гребер пішла по стопах своєї легендарної матері і теж стала моделлю. Дівчина не соромиться публікувати відверті знімки в своєму мікроблозі і часто з'являється в сторіз і постах у знаменитих подруг.

Нещодавно на церемонії нагородження британської премії Fashion Awards 2019 Кайя з'явилася в одному ліфчику і прозорій білій спідниці. Маленький ліф моделі був прикрашений перловими деталями.

А на одному з останніх фото для свого мікроблогу Гербер позувала в блискучому топі з телефоном-розкладачкою в стразиках. Шанувальники юної зірки регулярно пишуть в коментарях, що вона дуже схожа на маму.

Нагадаємо, що гаряча дочка Сінді Кроуфорд без сорому показала все, чим нагородила її природа: «Ну дає!».

Як повідомляла Politeka, Кайя Гербер перевершила зоряну мати, оголившись на подіумі: "Неймовірно красиві...".

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