Скандально-відома британська модель і актриса Кара Делевінь опублікувала знімок з 18-річною донькою Сінді Кроуфорд Кайєй Гербер
Фотографію Делевінь запостила в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На першому знімку зображена сама Делевінь, а крупним планом зображена її нога, переплетена з іншою ногою.
«Так щаслива, що ми знайшли один одного», - підписала фотографію Кара Делевінь.
На другому знімку видно що нога належить доньці відомої моделі 1990-х років Сінді Кроуфорд, яка вже давно працює в модельному бізнесі. На знімку Кайя сміється над витівкою Делевінь. З першого погляду здається, що дівчата просто пожартували, але третє фото спантеличило шанувальників. На ньому Гербер сидить на підлозі і тримається за ногу Кари Делевінь, яка сидить на кріслі. Що означає цей жест моделей не зовсім зрозуміло, але ясно, що вони дуже зблизилися.
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Зазначимо, що Кара Делевінь відома своєю нетрадиційною орієнтацією. 27-річна модель вже встигла закрутити романи з безліччю відомих співачок, акторок і моделей.
Раніше ми писали, що Кайя Гребер пішла по стопах своєї легендарної матері і теж стала моделлю. Дівчина не соромиться публікувати відверті знімки в своєму мікроблозі і часто з'являється в сторіз і постах у знаменитих подруг.
Нещодавно на церемонії нагородження британської премії Fashion Awards 2019 Кайя з'явилася в одному ліфчику і прозорій білій спідниці. Маленький ліф моделі був прикрашений перловими деталями.
А на одному з останніх фото для свого мікроблогу Гербер позувала в блискучому топі з телефоном-розкладачкою в стразиках. Шанувальники юної зірки регулярно пишуть в коментарях, що вона дуже схожа на маму.
Нагадаємо, що гаряча дочка Сінді Кроуфорд без сорому показала все, чим нагородила її природа: «Ну дає!».
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