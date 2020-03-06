Фигуристая артистка - любительница постить в соцсетях откровенного содержания фото и видео - Анна Седокова показала, как выглядела на съемках мега-популярного в РФ шоу

Известная єкс-ВИА Гра и ныне сольная исполнительница Анна покрасовалась в эффектном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости:

«Сегодня 🔥 23:20 Первый канал. Вечерний Ургант 🔥 И не говорите после этого, что мечты не сбываются 😎», - подписала свой новый снимок экс-ВИА Гра. На фото Анна стоит рядом с известным ведущим авторской выше упомянутой ею программы Иваном Ургантом. На снимке мужчина серьезен, сосредоточено куда-то смотрит, а Анна красуется в облегающем платье с леопардовым принтом.

Отметим также, что образ певицы дополнили яркий макияж и классическая укладка, а ее наряд особенно привлек внимание фанов глубоким горизонтальным декольте:

«Платье шик🔥👍😍»

«Очень красивая 😍😍😍»

«Оооочень очень красивая 😍»

«А Вы с Иваном не плохо так вместе смотритесь», - пишут фолловеры Седоковой.

Ранее мы сообщали, Седокова разоткровенничалась и рассказала страшную тайну. Артистка призналась, что в 12 лет ее изнасиловали. Своим постом Анна решила встать на защиту девочек, ведь она "знает, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый". Певица сообщила, что ей понадобилось 25 лет, чтобы, наконец, рассказать о случившемся.

"Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга,дать понять, что так с нами нельзя", - написала Седокова.

Пост артистки создал резонанс в Инстаграм.

"До чего же это противно, как жалко что есть такие типы( Терпеть таких мужиков не могу"; "Очень сильный пост ✊"; "Так хорошо сказано, не знаю как подобрать слова чтобы восхититься этими мыслями👍", - писали в комментариях.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом