Телезвезда Марина Боржемская (бывшая Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" поделилась результатами своих трудов, как тренера, и упорной работы над собой своих подопечных

Как передает Politeka.net, Боржемская поделилась фото похудевших женщин в своем микроблоге в Инстаграм. На серии кадров предстали барышни, рискнувшие избавиться от лишних килограммов, при этом преображение коснулось не только их фигур. Участницы 21-дневной программы похудения будто скинули вместе с лишним весом и десяток лет.

По словам Боржемской, что непривычно по сравнению с другими методиками, ее тренинг не включает в себя жесткие запреты в плане продуктов.

"У меня в программе нет жёстких запретов, даже в рекомендованной таблице перекусов есть чёрный шоколад🍫😇🤭🤫 Для меня главное, чтоб вы научились питаться без диет (категорически против), разгрузочных дней и других экспериментов. Только правильное, вкусное, сбалансированное питание, которое подходит всей семье, без исключения👆. Забудьте фразу "мама сидит на диете, ей нельзя"! Можно! Можно маме, папе, детям: сырники, запеканки, салатики, мясо, рагу, омлетики и гречку с подливой, суп, борщ и даже тосты(но, правильные👆)", - поделилась тренер в соцсети.

Боржемская с гордостью представила своих подопечных, похвалив их за тяжелую работу.

"Не смогла выбрать одну мотивашку! Мои девочки-трудяжки❤️Вы такие умнички! Восхищаюсь, правда! И очень горжусь💪 Вы показываете невероятные результаты в нашей с вами он-лайн работе 🥰 Это колоссальный труд, знаю это как никто другой 🙈 Именно поэтому, я и моя команда вкладывает всю душу, все свои знания и навыки для создания программы похудения, которая даёт такие результаты👆💪", - отметила тренер.

Поклонники телезвезды высоко оценили результаты программы, засыпав комплиментами как Марину, так и участниц.

"Красуні 👏Молодчинки👏"

"Колоссальный труд и желание быть лучшей версией себя, девчонки вы Умницы!!! 🌸"

"Супер результаты! Браво вам и девочкам👏"

"💪💪Какие красотки, но не просто похудевшие, а помолодевшие 👍👍, все таки умницы, 💪"

Ранее мы сообщали, Боржемская обескуражила публику, выставив фото в нижнем белье. Красотка заговорила о том, что пришло время выходить из зоны комфорта.

Напомним, что Марина Узелкова сообщила о таинственном знакомстве: «Это моя любовь»

Также Politeka сообщала, тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская-Узелкова поделилась своими секретами красоты и молодости.