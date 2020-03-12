Украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала влажные игры с подругами на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Прочитав новости о мировом кризисе, решили немного охладиться», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко вместе с подругами якобы читают журнал, после чего все втроем прыгают в бассейн. Это все происходит под красивую музыку.

«Богини», «вот это бомбы!», «настоящий шик», «купальники огонь», «купальники отпад», «сексуальны», - пишут они.

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Артистка позировала плавая в воде в темном купальнике. В своих сториз Dj Nana показала подкачанное тело, а также, вероятно, свою грудь в открытом купальнике крупным планом.

В своем же посте артистка-красотка позировала сидя за столом, а перед ней предстала аппетитная картина: борщ, перец и даже чеснок. При этом на фото снято, как камера телефона фотографирует "нависшую" над всеми этими украинскими гастрономическими богатсвами грудь:

«Поиграем? 😜Игра называется "Что лишнее". Пиши в комментариях, что на фото лишнее👇». Фолловеры Насти, как всегда, активны и пишут свои варианты ответа, а также делают артистке комплименты.

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