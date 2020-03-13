Как можно быть такой красивой

Турецкая актриса Нур Феттахоглу не стесняется демонстрировать поклонникам свою натуральную красоту

Свежее фото из обычной жизни она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке 39-летняя Нур сфотографировала себя крупным планом. Видно, что женщина нанесла натуральный макияж, едва подкрасив ресницы и брови. Стоит отметить, что выглядит звезда потрясающе – на ее лице нет ни одной морщинки.

«Не теряйся в абсурдных играх твоего мозга, не позволяй ему уничтожить тебя ... Прими новый день. Доброе утро, жизнь. Это новый день. Будь позитивным. Берегите свою жизнь», - написала актриса.

За полчаса пост Феттахоглу собрал почти 10 тысяч лайков. Поклонники восхищаются внешностью звезды.

«Божественна», «Ну, вы делаете наш день красивым», «Это место смеха», «Вы мотивируете нас своими словами», «Милая», «Невероятная», «Доброе утро красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу, которая сыграла в «Великолепном веке» роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан, часто делится со своими поклонниками фотографиями без грамма макияжа. После сериала девушка сменила цвет волос с темного на рыжий. Он ее сильно молодит. На вид ей не дашь больше 25 лет. Известно, что у актрисы есть дочь Элиза. Сегодня звезда продолжает сниматься в сериалах и рекламных роликах.

Хоть Нур и турчанка, но родилась она в на западе Германии в городе Дуйсбург. У Синана и Фатмы Феттахоглу, родителей девочки, было еще четверо детей. Когда будущей актрисе исполнилось шесть лет, семья решила вернуться обратно в Стамбул. Там Нур окончила среднюю школу, а затем – колледж Бешикташ.

Напомним, что Нур Феттахоглу взбудоражила формами в прозрачном наряде: "Красота нереальная".

Ранее Politeka писала о том, что Нур Феттахоглу заговорила о наболевшем, поклонники не находят себе места: "одиночество это...".

Также Politeka писала о том, что Нур Феттахоглу в мини-юбке забралась повыше: "Самая удачная поза".