Турецкая актриса Нур Феттахоглу не стесняется демонстрировать поклонникам свою натуральную красоту
Свежее фото из обычной жизни она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке 39-летняя Нур сфотографировала себя крупным планом. Видно, что женщина нанесла натуральный макияж, едва подкрасив ресницы и брови. Стоит отметить, что выглядит звезда потрясающе – на ее лице нет ни одной морщинки.
«Не теряйся в абсурдных играх твоего мозга, не позволяй ему уничтожить тебя ... Прими новый день. Доброе утро, жизнь. Это новый день. Будь позитивным. Берегите свою жизнь», - написала актриса.
За полчаса пост Феттахоглу собрал почти 10 тысяч лайков. Поклонники восхищаются внешностью звезды.
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«Божественна», «Ну, вы делаете наш день красивым», «Это место смеха», «Вы мотивируете нас своими словами», «Милая», «Невероятная», «Доброе утро красотка», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу, которая сыграла в «Великолепном веке» роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан, часто делится со своими поклонниками фотографиями без грамма макияжа. После сериала девушка сменила цвет волос с темного на рыжий. Он ее сильно молодит. На вид ей не дашь больше 25 лет. Известно, что у актрисы есть дочь Элиза. Сегодня звезда продолжает сниматься в сериалах и рекламных роликах.
Хоть Нур и турчанка, но родилась она в на западе Германии в городе Дуйсбург. У Синана и Фатмы Феттахоглу, родителей девочки, было еще четверо детей. Когда будущей актрисе исполнилось шесть лет, семья решила вернуться обратно в Стамбул. Там Нур окончила среднюю школу, а затем – колледж Бешикташ.
Напомним, что Нур Феттахоглу взбудоражила формами в прозрачном наряде: "Красота нереальная".
Ранее Politeka писала о том, что Нур Феттахоглу заговорила о наболевшем, поклонники не находят себе места: "одиночество это...".
Также Politeka писала о том, что Нур Феттахоглу в мини-юбке забралась повыше: "Самая удачная поза".