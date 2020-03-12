39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що стала мегапопулярною завдяки серіалу "Величне століття", здивувала публіку відвертим вбранням

Як передає Politeka.net, актриса поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в короткій коричневій спідниці і утепленій білій сорочці. Нур позувала, піднявшись з ногами на диван, поклавши голову на руку. Рудоволоса красуня спокусливо дивиться в об'єктив, а на її обличчі грає легка посмішка. Затишне фото з шикарною актрисою нікого не може залишити байдужим.

У підписі до кадру, Нур зізналася, що "прийшов час подбати про свій дім". Трохи більше ніж за півгодини шанувальники 15 000 разів оцінили фото, засипавши актрису компліментами.

"Люблю тебе 💋🍫 Чудова"; "Ти така гарна, крихітко ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥"; "красуня❤️", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Нур зіграла першу дружину султана - Махідевран Султан - в серіалі "Величне століття". Ця роль принесла їй зоряну славу - зокрема, фотографія Нур з'явилася на обкладинці журналу «Elele».

В основі серіалу лежать реальні події, які відбуваються за часів правління Султана Сулеймана Пишного.

Раніше ми повідомляли, Феттахоглу умилила публіку фото з маленькою дівчинкою. Актриса постала у довгій спідниці і топі з рукавами бежевого кольору. Наряд ідеально підкреслив плоский живіт і тонку талію артистки. Крім того, глибоке декольте трохи привідкрило спокусливий бюст безсоромної Нур.

Судячи з того моменту, в якому вони застигли - Нур і її маленька компаньйонка, швидше за все, танцювали.

"Моя подружка... найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною...", - підписала знімок зірка.

Також ми розповідали, що актриса не боїться виставляти фото, на яких вона без макіяжу. Так, на знімку нижче красуня виглядає сонною і, мабуть, намагається прокинутися за допомогою кави, порожня чашка з-під якої стоїть на столику перед нею. Нур зібрала волосся в пучок, на ній біла футболка і чорні штани.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" спотворила обличчя пластикою, нові фото вражають: "інша людина"

Раніше Politeka писала про те, що зірка "Чудового століття" налякала новими фото після пластики: "з цим пора зав'язувати"

Також Politeka писала про те, що актриса Мер'єм Узерлі засвітила груди в ефектній фотосесії