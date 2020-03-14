Украинская исполнительница Анастасия Кумейко (Dj Nana), которая раньше входила в группу "Nikita", часто демонстрирует свое умение

Звезда пользуется случаями в своем Инстаграм и показывает шпагаты, пишет Politeka.net.

В этот раз артистка продемонстрировала свое умение, раздвинув ноги на двух креслах. При этом два человека придерживали сиденья.

Анастасия была в кожаном костюме цвета хаки. Наряд идеально подчеркнул красивые прелести артистки: ее пышную грудь и упругую пятую точку. Кумейко обула туфли на черных шпильках.

На одной из подкаченных ножек артитска засветила красивую татуировку.

Звезда распустила длинные волнистые волосы, посмотрела в камеру и улыбнулась. Складывалось впечатление, что на лице красотки совершенно нет макияжа.

"Спортивная премьера моего нового трека #ВечноМолодыми ❤️ #djNana #anastasiadomination", - подписала снимок звезда.

Примерно за полчаса пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Точно "мололыми"?")", "Брюки из латекса что ли?👀", "Вечно молодым, вечно пьяным 😀", "крутой трек 🔥", "Аееее 🔥🔥🔥", "Да, детка!", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко "изогнулась, как русалочка", позируя в купальнике. Она держала ноги и руки наружу, а ее тело было в воде.

На снимке Кумейко частично засветила свою грудь и видно, что артистка в целом находится в отменной физической форме.

Позировала артистка также в стильной солнцезащите на фоне потрясающей красоты водной глади и при естественном освещении.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко вместе с подругами якобы читали журнал, после чего все втроем прыгали в бассейн. Это все происходит под красивую музыку.

«Прочитав новости о мировом кризисе, решили немного охладиться», - говорится в описании.

Фанаты восхитились красотой моделей.

«Богини», «вот это бомбы!», «настоящий шик», «купальники огонь», «купальники отпад», «сексуальны», - написали они.

Напомним также, что Анастасия Кумейко порадовала поклонников, показав, как ее тело было в воде и выпятив при этом свои подкачанные ягодицы прямо на камеру.

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