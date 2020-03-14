Украинская исполнительница Анастасия Кумейко (Dj Nana), которая раньше входила в группу "Nikita", часто демонстрирует свое умение
Звезда пользуется случаями в своем Инстаграм и показывает шпагаты, пишет Politeka.net.
В этот раз артистка продемонстрировала свое умение, раздвинув ноги на двух креслах. При этом два человека придерживали сиденья.
Анастасия была в кожаном костюме цвета хаки. Наряд идеально подчеркнул красивые прелести артистки: ее пышную грудь и упругую пятую точку. Кумейко обула туфли на черных шпильках.
На одной из подкаченных ножек артитска засветила красивую татуировку.
Официально: в Украине ввели чрезвычайное положение, все ТЦ закрываются, экстренное заявление
Бесстыжая украинская дзюдоистка оголила загорелую гордость: "Можно любоваться вечно"
Отпуск на период карантина: украинцам рассказали, кто может взять и как это сделать
Экс-солистка "Серебро" застыла в пикантной позе прямо на капоте: "Ты богиня"
Звезда распустила длинные волнистые волосы, посмотрела в камеру и улыбнулась. Складывалось впечатление, что на лице красотки совершенно нет макияжа.
"Спортивная премьера моего нового трека #ВечноМолодыми ❤️ #djNana #anastasiadomination", - подписала снимок звезда.
Примерно за полчаса пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.
"Точно "мололыми"?")", "Брюки из латекса что ли?👀", "Вечно молодым, вечно пьяным 😀", "крутой трек 🔥", "Аееее 🔥🔥🔥", "Да, детка!", - написали пользователи сети.
Напомним, Анастасия Кумейко "изогнулась, как русалочка", позируя в купальнике. Она держала ноги и руки наружу, а ее тело было в воде.
На снимке Кумейко частично засветила свою грудь и видно, что артистка в целом находится в отменной физической форме.
Позировала артистка также в стильной солнцезащите на фоне потрясающей красоты водной глади и при естественном освещении.
Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко вместе с подругами якобы читали журнал, после чего все втроем прыгали в бассейн. Это все происходит под красивую музыку.
«Прочитав новости о мировом кризисе, решили немного охладиться», - говорится в описании.
Фанаты восхитились красотой моделей.
«Богини», «вот это бомбы!», «настоящий шик», «купальники огонь», «купальники отпад», «сексуальны», - написали они.
Напомним также, что Анастасия Кумейко порадовала поклонников, показав, как ее тело было в воде и выпятив при этом свои подкачанные ягодицы прямо на камеру.
Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita поиграла прелестями в душе
Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita еле удержала свое достоинство в мини-платье