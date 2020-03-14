Диснеевских принцесс любят и обожают миллионы девочек по всей планете. А представьте какое счастье быть похоже на одну из них

Politeka.net решила вспомнить, кто из современных актрис очень похож на принцесс из популярных мультиков.

Одна из самых любимых и популярных принцесс Диснея – это Золушка. На ее сказке росли миллионы девочек, которые мечтали о принце. Несмотря на то, что сегодня эту сказку критикуют феминистки, она до сих пор очень популярна.

На мультяшную Золушку в современном кинематографе больше всего похожа голливудская звезда Скарлетт Йоханссон. Особенно, когда собирает волосы в прическу.

Как известно, Русалочку в одноименном фильме сыграет темнокожая актриса. А вот на оригинальную Ариэль очень похожа актриса Эми Адамс. Также часто с этой мультяшкой сравнивают певицу Анну Седакову.

На Белоснежку сильно похожа певица Кэтти Перри. У нее такая же живая мимика, и такие же черные волосы, как у принцессы.

Аврора из «Спящей красавицы» походит на многих современных актрис и певиц. Некоторые считают, что на нее очень похожа певица Тейлор Свифт, а другие видят схожесть с принцессой у модели Клаудии Шиффер и актрисы Эмбер Херд.

Принцессой Рапунцель в реальной жизни все в один голос называют актрису Аманду Сейфрид. Она действительно очень похожа на бойкую девчонку из мультфильма. Быть может, именно ее пригласят исполнить эту роль в экранизации мультика.

Певицу Рианну часто сравнивают с принцессой Тианой из мультфильма «Принцесса и лягушка».

Актрису Энн Хетуэй считают очень похожей на Белль из «Красавицы и чудовища». Впрочем, Эмма Уотсон, которая исполнила роль Белль, тоже очень похожа на мультяшного персонажа.

Напомним, что прототипы сказочных замков в мультфильмах существуют (фото).

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