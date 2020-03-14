Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в состав группы «ВИА Гра», примеряла нескромный наряд и показала это всем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в элегантном черном кимоно, из-под которого виднеется кружевное белье. Также в кадр попала обувь артистки – черные туфли на каблуке. Дополнял образ звезды элегантный кулон и серьги.

«Очень красивые фотки», «Какая же она красивая. На ней все шикарно», - пишут поклонники.

До этого мы писали, что певица Надежда Мейхер даже в субботу не дает себе времени на отдых.

На своей странице Instagram в сториз артистка поделилась фотографией, которой дает понять, что в выходной день едет на занятия по вокалу.

Несмотря на то, что на лице Надежды практически нет макияжа, она выглядит очень свежей и естественной, а отсутствие косметики только подчеркивает природную красоту звезды.

Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".

Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".