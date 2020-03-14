Украинская исполнительница Надежда Мейхер, которая раньше входила в состав группы «ВИА Гра», примеряла нескромный наряд и показала это всем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, звезда позирует в элегантном черном кимоно, из-под которого виднеется кружевное белье. Также в кадр попала обувь артистки – черные туфли на каблуке. Дополнял образ звезды элегантный кулон и серьги.
«Очень красивые фотки», «Какая же она красивая. На ней все шикарно», - пишут поклонники.
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До этого мы писали, что певица Надежда Мейхер даже в субботу не дает себе времени на отдых.
На своей странице Instagram в сториз артистка поделилась фотографией, которой дает понять, что в выходной день едет на занятия по вокалу.
Несмотря на то, что на лице Надежды практически нет макияжа, она выглядит очень свежей и естественной, а отсутствие косметики только подчеркивает природную красоту звезды.
Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".
Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".
Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".