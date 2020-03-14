Одна из самых известных украинок в Голливуде, актриса Ольга Куриленко, похвасталась идеальным телом на отдыхе

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото девушка стоит на четвереньках в сдельном купальнике синего цвета. 40-летняя звезда выгнулась таким образом, что прекрасно видно ее стройную фигуру и главные достоинства.

«Пятничные флюиды!», - подписала снимок звезда.

Интересно, что актриса поделила фото на две части таким образом, что на половину фото попало ее лицо, а на вторую половину – «пятая точка». Пост актрисы собрал более 53 тысяч лайков. Поклонники восхищаются внешним видом женщины.

"Отличный выстрел!", «Люблю тебя», «Огонь», «Вау, Ольга», «Красиво», «Очень круто», «Лучшая», «Куколка», «Впечатляющая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась откровенным фото с отдыха. Звезда «Бондиады» красовалась на снимке в черном купальнике. Артистка повернулась задом к объективу камеры и мило улыбалась. На фото видны женственные изгибы актрисы, а также заметно, что актриса пребывает сейчас в прекрасной физической форме.

Как известно, Куриленко родилась в Бердянске, где получила среднее образование. С ранних лет Ольга учила английский язык. Уже в 16-летнем возрасте Куриленко переезжает в Париж, где начинает работать в модельном бизнесе. Спустя два года Куриленко становится востребованной моделью, ее лицо украшает обложки известных журналов, с ней подписывают рекламные контракты.

Широко известной девушку сделала роль в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. После этого актриса много снималась в европейском, китайском и голливудском кино. Отметим, что у Куриленко есть сын Александр. Ее личная жизнь довольно бурная.

Напомним, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.