Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, відома тим, що знялася в однієї з частин знаменитої бондіани продемонструвала свою красу в пікантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, актриса незважаючи на свій напружений робочий графік встигає вести сторінку в особистому блозі Instagram.

Уродженка міста Бердянськ не залишає своїх фанів у соцмережах без уваги і регулярно підкидає їм новини для обговорень, публікуючи фото з відпочинку, знімального майданчика, червоних доріжок, а також не обходить увагою і гарячі фотосети.

Кожна така фотографія отримує безліч коментарів користувачів мережі.

В цей раз вона не посоромилася і продемонструвала гарячий знімок, який не залишив байдужими користувачів мережі.

Як показано на фото, Куриленко позує в незвичайній декорації. Вона сидить на тлі яскравої картинки. На задньому тлі зображено листя високих рослин і автомобіль. Вона позувала, немов сперлася на капот цього автомобіля.

Для такої епатажної фотосесії Куриленко одягнула спокусливе боді чорного кольору. Воно вміло підкреслило її фігуру і оголила зону декольте. Темне волосся актриса вирішила розпустити, а макіяж вибрала ледь помітний, з акцентом на очі.

Шанувальники не змогли встояти перед харизмою красуні, почавши коментувати її новий лук.

"Олю, ти просто космос🌹❤️🌹", "Ооооохооооо💪🏼😋", "Ви просто чудові...не тільки шалено красива🙏😊", "Е - мое, машинка то у нас дорога,😯 ніжки прям так і підкошуються😌 Подобається машинка, та Олька😉".

Також раніше повідомлялося, що на новому опублікованому фото Куриленко красується в стильній білій білизні – «низ» комплекту з високою талією і «верх» - топ на бретелях. Аскетичний, але разом з тим привертаючий увагу образ доповнила проста, але модна зачіска артистки, мінімум макіяжу на її обличчі і непомітні декорації – фон для знімків.

Шанувальники просто в захваті від побаченого і всіляко вихваляють українську дівчину Джеймса Бонда.

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