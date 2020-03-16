Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер-Грановская порадовала фанов личнми кадрами со студии

Певица удивила поклонников не только внешним видом, но и вокалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Надежды.

Так на новых кадрах звезда сцены показала, как распевается или же записывает песни, название одной из которых звучало как "Мохнатая цыганка". Помимо того, что у Нади совершенно удивительный сильный голос и она очаровала своим вокалом, она еще и позировала в облегающих штанах и объемном свитере из-под которого игриво "выглядывало" то ли кружевное белье, то ли комбинация, то ли бельевой вариант майки на тоненьких брительках черного цвета.

Отметим также, что возможности прокомментировать снимки Мейхер-Грановской у ее поклонников на этот раз не было, так как кадры опубликованы в ее сториз, но ранее фаны звезды неоднократно отмечали, что Надя - самая "горячая" экс-ВИА Гра и просто невероятная красавица.

До этого мы писали, что певица Надежда Мейхер даже в субботу не дает себе времени на отдых.

На своей странице Instagram в сториз артистка поделилась фотографией, которой дает понять, что в выходной день едет на занятия по вокалу.

Несмотря на то, что на лице Надежды практически нет макияжа, она выглядит очень свежей и естественной, а отсутствие косметики только подчеркивает природную красоту звезды.

Напомним, что горячая Надежда Мейхер потрясла своими "подружками" в экстремальном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе: "Мечта любого мужчины".

Также Politeka писала, что Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство: "Дала жару".