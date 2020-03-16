В жизни каждого человека есть время для кардинальной смены имиджа. Многие экспериментируют с внешностью в молодости, но некоторые могут решиться на перемены и в более зрелые годы
Politeka решила вспомнить известных актрис и певиц, которые решились на кардинальный шаг – обрезали длинные волосы, отдав предпочтение короткой стрижке. Кто-то сделал это для роли, а кто-то решил освежить имидж.
Звезда фильмов «Марвел» Скарлетт Йоханссон не так давно обрезала свои красивые волосы, которые делали ее образ невероятно женственным. Новая стрижка понравилась не всем поклонникам звезды.
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Певица Кэти Перри не только подстриглась под мальчика, но еще и сменила цвет волос. Правда, Перри известна своими постоянными экспериментами со внешностью. В разное время у нее были синие и зеленые волосы. С короткой стрижкой Перри, на удивление, выглядит очень женственно.
Скандальная модель Кара Делевинь однажды побрилась налысо ради роли в фильме. Впрочем, она еще молода, волосы успеют отрасти.
Голливудская звезда Натали Портман подстриглась налысо ради роли в фильме «V значит Вендетта». Актрисе, впрочем, эта прическа была к лицу. Но больше она так экстремально не стриглась.
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт однажды тоже психанула и очень коротко подстриглась. Кроме этого, она покрасила их в белый цвет. Новый стиль настолько понравился Стюарт, что она по сей день не расстается с короткими волосами.
Актриса Дженнифер Лоуренс обстригла волосы из-за неудачной процедуры. Как признавалась актриса, она неудачно осветлилась, испортив свои шикарные волосы. Отметим, что с короткой стрижкой любимице американцев очень хорошо.
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