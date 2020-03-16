Вот это эксперименты со внешностью

В жизни каждого человека есть время для кардинальной смены имиджа. Многие экспериментируют с внешностью в молодости, но некоторые могут решиться на перемены и в более зрелые годы

Politeka решила вспомнить известных актрис и певиц, которые решились на кардинальный шаг – обрезали длинные волосы, отдав предпочтение короткой стрижке. Кто-то сделал это для роли, а кто-то решил освежить имидж.

Звезда фильмов «Марвел» Скарлетт Йоханссон не так давно обрезала свои красивые волосы, которые делали ее образ невероятно женственным. Новая стрижка понравилась не всем поклонникам звезды.

Певица Кэти Перри не только подстриглась под мальчика, но еще и сменила цвет волос. Правда, Перри известна своими постоянными экспериментами со внешностью. В разное время у нее были синие и зеленые волосы. С короткой стрижкой Перри, на удивление, выглядит очень женственно.

Скандальная модель Кара Делевинь однажды побрилась налысо ради роли в фильме. Впрочем, она еще молода, волосы успеют отрасти.

Голливудская звезда Натали Портман подстриглась налысо ради роли в фильме «V значит Вендетта». Актрисе, впрочем, эта прическа была к лицу. Но больше она так экстремально не стриглась.

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт однажды тоже психанула и очень коротко подстриглась. Кроме этого, она покрасила их в белый цвет. Новый стиль настолько понравился Стюарт, что она по сей день не расстается с короткими волосами.

Актриса Дженнифер Лоуренс обстригла волосы из-за неудачной процедуры. Как признавалась актриса, она неудачно осветлилась, испортив свои шикарные волосы. Отметим, что с короткой стрижкой любимице американцев очень хорошо.

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