Як відомо, 10 лютого пройшла церемонія нагородження премії "Оскар"

На захід з'явилося чимало відомих красунь - актриси, моделі, співачки і не тільки. Вашій увазі найяскравіші образи Оскара-2020. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Instagram і Twitter.

На Оскарі у 2020 році "Кращою актрисою" визнали Рене Зеллвегер. Зірка зіграла в біографічній драмі "Джуді" режисера Руперта Гулда. Фільм розповідає про американську актрису і співачку Джуді Гарленд.

На червоній доріжці і при врученні головної нагороди, актриса блищала в стриманому світлому вбранні - класичній сукні у блискітку на одне плече від Armani Privе. Образ доповнила проста укладка і ледь помітний макіяж.

Renée Zellweger stops by the #Oscars Thank You Cam after accepting her Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/nbEDVcLhxS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Знаменита Скарлетт Йоханссон (вийшов у світовий прокат фільм з її участю «Шлюбна історія») показала фігуру у сукні-бюстьє від Oscar de la Renta, а легендарна Джейн Фонда – взяла участь у церемонії при оголошенні переможців – «повторилася» з бордовою напівпрозорою сукнею у підлогу від Елі Сааба, в якій була в Каннах шість років тому. Наталі Портман прийшла з чоловіком і підкорила об'ємним нарядом від Dior. На накидці, в яку вбралася Портман, були вишиті імена жінок-режисерів, яких у цьому році не номінували на отримання нагороди.

На 92-й церемонії вручення також покрасувалися топ-модель Розі-Хантінгтон-Уайтлі в чорній сукні від Оскара де ла Рента, юна володарка Греммі Біллі Айріш в Шанель і багато інших артисток-красунь з усього світу.

Так оскароносна Шарліз Терон (гучна картина «Сенсація» з її участю вже скоро пролунає в Україні) прийшла на вечір вручення нагород Кіноакадемії в чорній сукні з високим по нозі вирізом і довгим шлейфом – творінні від Dior Haute Couture.

Молода, але така, що вже впевнено посіла своє місце у світі Голлівуду актриса Сірша Ронан (зіграла в рімейку «Маленьких жінок») блищала у триколірній сукні від Gucci з декольте «до пупка» - не дивлячись на відвертість наряду, Сірша виглядала дуже эллегантно.

А Кіану Рівз прийшов на церемонію з мамою - вихід вже назвали в мережі "наймилішим" на "Оскарі-2020."

Нагадаємо також, однією з найбільш пам'ятних на червоній доріжці, стала американська модель Блек Чайна. Мало того, що модель висміяли у мережі за її обличчя «з пластикою», але ще й жваво обговорюють мега-відвертий вихід у вечірньому вбранні.

10 лютого в Лос-Анджелесі 31-річна Чайна вийшла на червону доріжку в довгій чорно-синій сукні від «Dona Matosh» з глибоким вертикальним декольте. Саме напівоголений пишний бюст моделі і високий розріз на нозі – неймовірно розбурхали публіку і стали одними із найбільш обговорюваних в мережі на даний момент.

У мережі також активно обговорюють татуювання на тілі артистки, її зачіску, «перекроєне пластикою» обличчя Чайнй, порівнюючи зоряну даму з жартівливим мульт-персонажем.

Нагадаємо, Кіркоров здивував поведінкою на «Оскарі», дістав навіть Бреда Пітта.

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